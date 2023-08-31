В Москве рассказали о самых востребованных цветах к Дню знаний

Большой популярностью ко Дню знаний в Москве пользуются букеты из подсолнухов и гладиолусов, а также других осенних цветов – астр, хризантем, рассказали РИА Новости столичные флористы.

Как отметила продавец одного из цветочных магазинов в центре Москвы, модным стало добавлять в букеты маленькие тыковки.

В одном из салонов отметили высокую популярность гортензий.

Флористы отмечают, что уходят в прошлое огромные букеты, в рост ребенка. Родители просят составить такой букет, чтобы школьнику было удобно держать его в руке.

Цены на букеты на День знаний варьируются от 800 до 5000 рублей. В одном из магазинов рассказали, что самый дорогой букет у них был продан за 10 000 рублей – подарок учителю от всего класса.