В Москве рассказали о самых востребованных цветах к Дню знаний
Фото: [©Илья Наймушин/РИА Новости]
Большой популярностью ко Дню знаний в Москве пользуются букеты из подсолнухов и гладиолусов, а также других осенних цветов – астр, хризантем, рассказали РИА Новости столичные флористы.
Как отметила продавец одного из цветочных магазинов в центре Москвы, модным стало добавлять в букеты маленькие тыковки.
В одном из салонов отметили высокую популярность гортензий.
Флористы отмечают, что уходят в прошлое огромные букеты, в рост ребенка. Родители просят составить такой букет, чтобы школьнику было удобно держать его в руке.
Цены на букеты на День знаний варьируются от 800 до 5000 рублей. В одном из магазинов рассказали, что самый дорогой букет у них был продан за 10 000 рублей – подарок учителю от всего класса.