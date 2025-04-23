В Москве ребенок чуть не задохнулся из-за наклейки

В Москве чуть не произошла трагедия: годовалый малыш мог задохнуться, проглотив наклейку, но все обошлось. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.

Ребенка доставили в больницу Сперанского с симптомами: сильное слюнотечение и рвотные позывы. По словам близких, после того как откусил яблоко, он внезапно начал задыхаться и посинел.

Прибывшие медики оперативно доставили ребенка в больницу, где компьютерная томография выявила инородный предмет — наклейку, застрявшую в пищеводе, а не кусочек фрукта, как предполагалось изначально.

В ходе гастроскопической процедуры врачи успешно извлекли бумажную наклейку. Уже на следующий день состояние малыша стабилизировалось и его отпустили домой.

Ранее стало известно о судьбе сына блогера Косенко, которого кидали в снег для видео.