В Москве ребенок вылез из окна многоэтажного дома на 12-м этаже

В Кожухово, одном из районов Москвы, очевидцы зафиксировали на видео опасную ситуацию: маленький ребенок выбрался из окна высотного дома. Ролик обнародовал телеграм-канал Baza.

На записи видно, как ребенок практически полностью высунулся из окна 12-го этажа, балансируя на карнизе. Неясно, каким образом ему удалось избежать падения.

Как позже сообщил телеграм-канал «112», четырехлетний малыш, оставшись без внимания взрослых, выбрался через кухонное окно и повис, держась только руками. До прибытия спасателей МЧС ребенка успели втащить обратно в квартиру вернувшиеся родители. В настоящее время полиция выясняет все детали случившегося.

Ранее сообщалось, что ребенок выпал из окна в Ленобласти, когда мать вышла в магазин.