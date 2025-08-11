В Ленобласти мать оставила без присмотра трехлетнего сына: мальчик выпал с пятого этажа

В городе Сясьстрой Ленинградской области трехлетний мальчик выжил после падения с пятого этажа (около 15 м), сообщил телеграм-канал «Конкретно.ру».

Инцидент произошел 10 августа около 15:50 мск на Петрозаводской улице, когда мать оставила ребенка под присмотром шестилетнего брата и еще одного ребенка, чтобы сходить в магазин.

По предварительным данным, малыш вышел на кухню, залез на подоконник, облокотился на москитную сетку и выпал из окна. Ребенка сразу заметили прохожие — его доставили в районную больницу с сотрясением головного мозга, ушибом легких и закрытой травмой живота. Сейчас мальчик находится в реанимации в тяжелом, но стабильном состоянии.

Отмечается, что семья, где произошла трагедия, неполная и не состоит на учете в органах опеки. Полиция проводит проверку.

