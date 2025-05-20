В Москве с 1 июня начнут действовать новые тарифы на проезд в общественном транспорте

В Москве с 1 июня изменится стоимость проезда в муниципальном общественном транспорте, сообщил РБК. Среднее увеличение тарифов составит около 5%.

Отмечается, что столичные власти объяснили эти корректировки ростом затрат перевозчиков на топливо, электроэнергию и расходные материалы, что в совокупности влияет на себестоимость обслуживания маршрутов.

Как отмечает информагентство, самым выгодным способом оплаты останется проход по биометрии — его стоимость сохранится на уровне 63 руб. По информации департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы, таким способом пользуются уже 400 тыс. человек.

Для тех, кто предпочитает электронные билеты, цена по тарифу «Кошелек» повысится до 67 руб., а при оплате банковской картой — до 74 руб. Стоимость стандартной поездки в зависимости от выбранного тарифа увеличится на 4-6 руб.

Тариф «90 минут», позволяющий осуществлять пересадки с одной оплатой, остается наиболее выгодным для путешествий по российской столице, отмечает РБК.

Цена проезда по Московскому скоростному диаметру (МДК) в часы пик также будет проиндексирована на 2 руб. Это связано с повышенной нагрузкой на транспортную сеть. В то же время для москвичей и гостей столицы сохранится возможность пользования бесплатным проездом в течение 70% времени суток по будням, выходным и праздничным дням.

Ранее член комитета Государственной думы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский объяснил, для чего нужна индексация тарифов за ЖКУ.