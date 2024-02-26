В Москве силовики разогнали свингер-вечеринку после жалоб соседей

Мероприятие проходило в съемном доме на 2-й Львовской улице. Соседей достали крики и визги, не прекращавшиеся до четвертого часа утра. Измученные жители поселка не смогли ни достучаться в дом, ни дозвониться до хозяина. После этого они вызвали полицию.

В отделение увезли не менее 20 человек.

По информации канала, ранее в этом доме правоохранители несколько раз пресекали деятельность борделей. Здесь имеется все необходимое для разврата: пилоны для стриптиза, приспособления для любителей БДСМ, сауна с бассейном. Хозяин помещения сдает его за 60 тысяч рублей за ночь.

Ранее московские полицейские задержали злоумышленника, который грабил прохожих, угрожая зажигалкой в форме пистолета.