В Москве склоны Воробьевых гор начали покрываться искусственным снегом при помощи генераторов

Здесь смогут заниматься спортом не только любители зимних видов спорта, но и самые настоящие профессиональные спортсмены. Информацией об этом поделилась пресс-служба спортивно-туристического комплекса.

Как пишет ТАСС, склоны Воробьевых гор в Москве уже начали покрываться искусственным снегом с помощью специальных генераторов. На их запуск повлияли низкие температуры, зафиксированные прошлой ночью. Вода с помощью снегогенераторов смешивается с холодным воздухом и превращается в мелкие кристаллики льда, иначе – в искусственный снег.

К слову, до этого мы уже писали о том, что в столичный регион начал поступать арктический воздух. В связи с этим аварийную службу Подмосковья перевели в режим повышенной готовности. Об этом сообщили в Министерстве ЖКХ региона.