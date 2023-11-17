Аварийную службу Подмосковья перевели в режим повышенной готовности в связи с похолоданием

Аварийно-восстановительная служба Подмосковья была переведена в режим повышенной готовности в связи с похолоданием. Об этом сообщили в Министерстве ЖКХ региона.

Согласно прогнозам, в столичный регион начал поступать арктический воздух, в регионе выпал снег. Осадки ожидаются и в грядущие выходные. Температура воздуха в субботу и воскресенье составит минус 4 — минус 5 градусов.

Специалисты аварийной службы области заблаговременно уделили особое внимание подготовке мобильного оборудования и техники. В регионе наготове 22 мобильные электростанции, шесть блочно-модульных котельных и другое оборудование.

Служба работает круглосуточно. Также из числа сотрудников сформировали нештатный отряд, который должен оперативно реагировать на возможные проблемы с подачей коммунальных услуг.