В Москве сняли на видео квартиру с кухней от Versace и отдельной комнатой, посвященной бренду BMW
В Москве обнаружили квартиру, интерьер которой можно назвать своеобразным «гипермаркетом» люксовых брендов. Видео с экстравагантным ремонтом опубликовали в Сети. Об этом сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал «Станция Москвич».
Уже на входе гостей встречает дверь, больше напоминающая портал во дворец: она покрыта позолотой, украшена лепниной и массивным барельефом. Внутри царит культ дорогих логотипов. Кухня исполнена в духе Versace с характерными вензелями и золотой головой Медузы Горгоны.
В гостиной доминирует диван с логотипом Chanel, а в другой комнате на всю стену нанесена эмблема Audi. Отдельное помещение превращено в святилище бренда BMW: его логотип красуется на потолке, стене и диване, в центре которого встроен телевизор. Один из самых необычных объектов — домашний бар, встроенный в гигантскую золотую туфлю.
Пользователи сети часто характеризуют такой стиль как «цыганщину» и проводят параллели с эстетикой «лихих 90-х». При этом, согласно ролику, сами владельцы считают проделанную работу дизайнерским проектом высшего класса.
