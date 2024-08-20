В Москве состоялась яркая регата Radio Monte Carlo

В яхт-клубе Royal Yacht Club прошла впечатляющая регата Radio Monte Carlo. Мероприятие собрало партнеров «Русской Медиагруппы», представителей СМИ, звезд и других участников, которые провели время ярко, насладились музыкой, спортом и морской атмосферой.

Событие, организованное в Москве, признано одним из самых красивых и летних. Гости поддержали морской дресс-код, общались в непринужденной обстановке, слушали музыку и наслаждались ночным кинопоказом. Самым запоминающимся стал выход на воду: команды поместились в яхты класса J/70. Было проведено два заезда, по итогу которого определили победителя.

Преодолевать водные препятствия и направлять команды помогал опытный штурман. Участники сами управляли суднами, но были всегда под чутким наблюдением специалиста.

«Регата состояла из серии коротких гонок, что характерно для дневных соревнований. Мы выбрали формат с двумя гонками в каждой группе, чтобы участники могли продемонстрировать свои навыки в различных условиях. Сегодняшний порывистый ветер потребовал от нас внести коррективы в условия гонок: участники соревновались без генакера, это наиболее подходящий для любителей формат в такую погоду», — рассказал Михаил Кондратьев, гендиректор PROyachting.

Победили получили награди и овации, а после церемонии приступили к концерту. Музыкальную атмосферу поддерживала Юлия Пересильд, Алексей Чумаков и группа «Мандрагора». Завершился вечер закатом и уютным кинопоказом картин на парусную тематику.

«Русская Медиагруппа» продолжает развитие самых разных мероприятий, сочетая эфир, диджитал, важные события с радиоэфирами. Это не только про развлечение и коммуникацию: холдинг затрагивает важные темы, поддерживает своих граждан, продвигает новые инструменты и возможности для рекламодателей и партнеров. Одна только проведенная регата стала интеграцией разных направлений экономики.

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