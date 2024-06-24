В Москве состоялся премьерный показ документального фильма «Бессмертный Сталинград»

Показ фильм проел в кинотеатре «Синема Парк Мосфильм». Создание в рамках проекта занимался Студенческий союз МГИМО. Творцы снимали документальную картину в городе-герое Волгограде.

«Бессмертный Сталинград» получился по-настоящему драматичным и точным, говорящим о самой темной, но важной странице в истории России.

«Важно, чтобы те люди, которым сейчас 14-16 лет, не забывали о том, через что прошла наша страна много лет назад. Когда еще мы учились, казалось, что это не так давно. А сейчас все уходит в небытие, и я понимаю, как сложно нынешним школьникам себя отождествлять с теми событиями. Поэтому то, что делают ребята, которые снимали фильм, невозможно переоценить. Очень важно поддерживать такие начинания, и мы рады, что у нас есть возможность поучаствовать в таком патриотическом проекте вместе с МГИМО», — отметил Председатель Совета директоров, президент «Русской Медиагруппы» Сергей Бунин.

Отмечается, что это уже не первый проект такого плана, который поддерживает «Русская Медиагруппа». Холдин выступает как партнер важных инициатив и самостоятельно проводит различные патриотические акции.

Фильм «Бессмертный Сталинград» объединил реальные истории детей из жизни Сталинграда, осветил подвиги и достижения. Он рассказл о старом Волгограде и людях, которые даже сегодня отстаивают интересы России. Впервые фильм представили в МГИМО, позже — на Всемирном фестивале молодежи в городе Сочи. Теперь ее смогли оценить в Москве.