В Москве разъяренный спутник женщины в никабе напал на ветерана СВО после сделанного военным замечания снять платок

Как передает сетевое издание Readovka, инцидент произошел в одном из столичных гипермаркетов. Вернувшийся с СВО мужчина сделал замечание женщина, за то, что она носит никаб, полностью закрывая свое лицо.

Слова о том, что это идет вразрез с традиционной русской культурой встретило дикую агрессию как со стороны дамы, так и ее восточного вида спутника. Мужчина набросился на ветерана СВО с кулаками. В это самое время женщина снимала все на видео, обзывая россиянина нецензурной бранью. Драку, в итоге, разняли очевидцы.

Позже военнослужащий сообщил в соцсетях, столкнулся с мощной травлей. С его слов, приезжие иностранные специалисты сыпят ему угрозами найти и разобраться с ним раз и навсегда».

По словам мужчины, ему придется обратиться с соответствующим заявлением об угрозах в полицию.