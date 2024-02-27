В Москве среди ночи на улицах замечены ядерные комплексы «Ярс»

Отмечается, что указанная военная техника проследовала вечером в понедельник, 26 февраля, в сторону Подмосковья вместе с многоцелевой машиной сопровождения.

В Минобороны РФ произошедшее подтвердили, проинформировав, что ПГРК был перемещен через Москву в область в рамках будущей подготовки к Параду Победы. Выехав и столицы, маршрут военной колонны проходил по федеральной трассе М7.