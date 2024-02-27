В Москве среди ночи на улицах замечены ядерные комплексы «Ярс»
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Созданный для нанесения ядерных ударов подвижный грунтовый ракетный комплекс (ПГРК) «Ярс» замечен на улицах российской столицы, сообщает РИА Новости.
Отмечается, что указанная военная техника проследовала вечером в понедельник, 26 февраля, в сторону Подмосковья вместе с многоцелевой машиной сопровождения.
В Минобороны РФ произошедшее подтвердили, проинформировав, что ПГРК был перемещен через Москву в область в рамках будущей подготовки к Параду Победы. Выехав и столицы, маршрут военной колонны проходил по федеральной трассе М7.
«Минобороны РФ сообщило, что механизированная колонна пусковых установок ПГРК "Ярс" приступила к совершению марша из города Тейково Ивановской области в направлении Подмосковья для подготовки к параду на Красной площади», —сообщило агентство.