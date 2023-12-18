В Москве старшеклассник расстрелял азербайджанца, оскорблявшего его мать

В столичном районе Митино учащийся 11-класса выпустил обойму из травмата в мужчину, который оскорблял его мать, сообщает SHOT.

38-летний гражданин Азербайджана и мать подростка начали ссориться возле жилого дома. Школьник как минимум шесть раз выстрелил в обидчика матери, большинство пуль попали в голову.

Пострадавшего отвезли в тяжелом состоянии в больницу, стрелявшего задержали. Выяснилось, что пистолет он позаимствовал из сейфа у дяди.

На молодого человека заведено дело по статье «покушение на убийство». За небрежное хранение оружия отвечать придется и его дяде.