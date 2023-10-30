В Москве суд заключил под стражу женщину, подозреваемую в избиении малыша

Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры. Ведомство опубликовало соответствующую информацию на своей странице в социальных сетях. Там же опубликованы кадры с матерью пострадавшего.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в ночь на субботу, двадцать восьмого октября, на востоке столицы обнаружили восьмимесячного мальчика, родившегося еще в 2023 году. На его теле зафиксировали множество телесных повреждений, из-за чего ребенка отправили в реанимацию, о чем также пишет RT.

После этого правоохранителям удалось задержать его мать. Сейчас же стало известно, что в отношении 31-летней женщины Таганский суд Москвы избрал меру пресечения – ее заключили под стражу. По факту причинения тяжкого вреда здоровью также возбудили уголовное дело.