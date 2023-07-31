В Москве толпа мигрантов-азиатов изнасиловали двух женщин и избили их мужчин

По данным пресслужбы столичного главка МВД, инцидент произошел еще 28 июля в московском районе Чертаново, но известно об этом стало только сейчас.

Там рассказали, что четыре выходца из одной из республик Средней Азии, двое из которых несовершеннолетние, познакомились с москвичами-мужчинами. В ходе общения азиаты напросились к ним в гости, а попав в дом сразу же стали вести себя совсем не по приятельски.

«Четыре мигранта 1996, 2002, 2006 и 2007 года рождения из Средней Азии проникли в квартиру на Россошанском проезде в Москве, избили двух мужчин, после чего на их глазах изнасиловали их женщин», - сообщили в полиции.

Сегодня все четверо налетчиков были отправлены в СИЗО нак время следствия. В отношении них возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям - за разбой и изнасилование группой лиц по предварительному сговору.