В Москве украинцы похитили главного библиотекаря ГПИБ, с родственников пожилой женщины требуют 5 млн рублей

В Москве пропала 65-летний главный библиотекарь Государственной публичной исторической библиотеки (ГПИБ) Маргарита Стручева. Об инциденте информирует ТАСС, ссылаясь на источник в столичном главке МВД.

Как рассказал собеседник агентства, неизвестные уже вышли на связь и требуют с родственников похищенной женщины 5 млн рублей за ее освобождение.

«В полицию обратилась племянница пропавшей женщины. Она рассказала, что говорила с тетей 17 октября, тогда она взволнованным голосом просила у нее 5 млн рублей. Позже племяннице с неизвестного номера позвонил мужчина с украинским акцентом, который потребовал данную сумму за сохранение жизни библиотекаря», - рассказали в столичной полиции.

К настоящему времени установить связь с пропавшей женщиной не представилось возможным, ведется ее розыск, добавил собеседник агентства.

В пресс-службе столичного ГУ МВД России корреспонденту «Подмосковье Сегодня» пояснили, что «сообщение о пропаже женщины 1958 года рождения в полицию поступило еще 17 октября». Остальные подробности раскрыть отказались, сославшись на тайну расследования.