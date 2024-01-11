В Москве умер экс-глава Конституционного суда РФ, что привел к присяге Путина

Бывший глава Конституционного суда России Марат Баглай ушел из жизни в возрасте 92 лет. Об утрате проинформировали на сайте судебной инстанции.

Как приводится в судебном некрологе, скоропостижная смерть Баглая стала утратой для всего российского юридического сообщества.

«Баглай пользовался уважением коллег как высокий профессионал, надежный товарищ, мудрый учитель. Судьи и сотрудники Конституционного суда РФ выражают глубокое соболезнование родным и близким Марата Баглая и скорбят вместе с ними», — сказано в сообщении.

Напомним, Марат Баглай возглавлял Конституционный суд России в период с 1997 по 2003 годы. Именно он приводил к присяге Владимира Путина в его первый президентский срок. За многолетний труд на своем посту Баглай был удостоен ордена Дружбы народов, а также ордена «За заслуги перед Отечеством» Второй степени.