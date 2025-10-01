В Москве установят необычный монумент кавычкам и запятым

В Москве появится необычный памятник, посвященный знакам препинания. Инициатива установки монумента приурочена к знаменательной дате в истории русского языка. Об этом сообщил ТАСС , ссылаясь на пресс-службу издательства «Наука».

Филологи и полиграфисты готовятся отметить 270-летний юбилей современной русской пунктуации. В связи с этим в сквере около станции м. «Смоленская» планируют разместить арт-объект, прославляющий пунктуационные символы. Руководитель издательского дома Михаил Фомин пояснил, что идея создания памятника возникла в ответ на общественный интерес к истории происхождения пунктуационных норм. По его словам, многие люди хотели бы узнать, где и когда сформировались знакомые всем правила.

Известно, что первые официальные предписания по использованию запятых, точек и других знаков появились в октябре 1755 года в типографии Академии наук. Любопытно, что разработчиками этих нормативов были не учеными-филологами, а работниками типографии. Печатникам требовалось четкое руководство для единообразного оформления текстов, поэтому они самостоятельно подготовили документ под названием «Правила правописания и расстановки знаков препинания».

Ранее в Челябинске открыли памятник известному российскому адвокату Плевако.