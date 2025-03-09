В Москве установлен исторический температурный рекорд для 8 марта

В столице в минувшую субботу, 8 марта, был зафиксирован новый температурный максимум для этого дня в году. Об этом сообщил в своем Тедлеграм-канале Михаил Леус, ведущий специалист центра погоды «Фобос».

Как сообщил Леус, поскольку процесс потепления продолжается, точное значение нового температурного рекорда в Москве за сегодняшний день станет известно после 21:00. В это время будут получены данные от максимальных термометров, пояснил специалист.

«8 марта 2025 года в Москве стало самым теплым в метеоистории. Как и ожидалось, сегодня в 14 часов воздух в столице, по данным базовой метеостанции мегаполиса ВДНХ, прогрелся до +10,1 градуса, что на 1,5 градуса выше прежнего суточного рекорда этого дня, установленного в 2020 году», — рассказал синоптик.

Ранее сообщалось, что по настоящему весенняя погода наступит в Москве и Подмосковье на выходных 8 и 9 марта.