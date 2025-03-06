Весенняя погода наступит в Москве и Подмосковье на выходных 8 и 9 марта

Теплая погода до +10 градусов ожидается в Москве и Подмосковье на выходных 8 и 9 марта. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

В субботу, по прогнозу синоптика, ожидается переменная облачность, без осадков.

«Температура в столице ночью -2…0 градусов, днем +7…+9 градусов. Ветер западной четверти, 4-9 метров в секунду. По области ночью -5…0 градусов, днем +5…+10», — пояснил эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

В воскресенье облачно с прояснениями, без осадков. Температура ночью в Москве составит +1…+3, днем +9…+11.

«В Подмосковье также облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью -1…+4, днем +7…+12. Ветер западный, 6-11 метров в секунду», — продолжил синоптик.

В понедельник ночью облачно с прояснениями и без осадков. Температура воздуха ночью -3…+2, днем +4…+9. Ветер юго-западный, 2-7 метров в секунду.

Ранее врач рассказал, что при повышении температуры в этом году раньше проснутся клещи.