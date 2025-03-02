В Москве в ДТП с четырьмя автомобилями погиб человек

В результате аварии, произошедшей на Севастопольском проспекте в Москве, погиб один человек. Об этом стало известно от представителей пресс-службы Главного управления МВД России по городу Москве, которых цитирует ТАСС.

В ходе общения с представителями правоохранительных органов выяснилось, что причиной аварии стало столкновение с участием автомобиля такси.

«На Севастопольском проспекте в районе дома № 24а произошло столкновение четырех транспортных средств. В результате погиб один человек», — рассказал собеседник агентства.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.На месте находятся оперативные службы города.

Ранее сообщалось, что в одном из районов Новой Москвы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трёх транспортных средств: легкового автомобиля и двух самосвалов. В результате аварии погибли два человека.