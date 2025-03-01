Два человека погибли в аварии с «Камазом» в ТиНАО

В одном из районов Новой Москвы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трёх транспортных средств: легкового автомобиля и двух самосвалов. В результате аварии погибли два человека. Об этом стало известно из сообщения ТАСС, которое ссылается на информацию от оперативных служб города.

По информации, полученной от ГИБДД Москвы, ДТП случилось на Варшавском шоссе в районе населённого пункта Бунчиха. Причиной аварии, по предварительным данным, стал водитель грузового автомобиля «Камаз», который выехал на встречную полосу и столкнулся с другим «Камазом» и легковым автомобилем Nissan.

В результате ДТП погибли два человека, находившиеся в салоне Nissan.

«На улице Александра Печерского в районе СНТ „Дубрава“ произошло столкновение двух самосвалов и легкового автомобиля. Погибли два человека в последнем», — поведал собеседник агентства.

Он сообщил, что после аварии один из участников происшествия был ещё жив, но прибывшие на место медики не смогли его спасти. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа.

Ранее сообщалось, что спасатели в Зарайске деблокировали двоих детей из автомобиля, который врезался в рейсовый автобус.