В Москве все городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за идущих в столицу ливней

Возможные по прогнозам синоптиков грозы и ливни, которые могут сковать Москву, вынудили городские власти привести все службы в режим повышенной готовности, сообщили в столичном комплексе городского хозяйства.

«Городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за ожидающихся гроз и ливней», — приводится в сообщении.

Как прогнозируют метеорологи, уже в ночь на пятницу, 7 июля,. в столице ожидают сильный дождь с грозой, а также шквалистый ветер. Не исключен и град. В столичном управлении МЧС попросили водителей в указанный период времени не выезжать по возможности на своих автомобилях.