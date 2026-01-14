В Москве вспыхнули «снежные» войны за парковки: стул с запиской стал орудием борьбы

Очередной рекордный снегопад в столице спровоцировал новый виток конфликтов между автовладельцами. Житель Москвы нашел оригинальный способ защитить парковочное место, которое он самостоятельно расчистил от снега.

Как сообщают Telegram-каналы, автомобилист оставил на занятой территории обычный стул с прикрепленной запиской. Обращение к потенциальному «оккупанту» было кратким и категоричным: «Не для тебя почистил».

Авторы канала охарактеризовали ситуацию как очередной эпизод «дорожных войн», которые вспыхнули с новой силой из-за обильных осадков. Конфликты возникают, когда один водитель тратит время и силы на расчистку парковочного кармана, а другой занимает это место, пользуясь чужим трудом. Хотя точный район, где произошел инцидент, не уточняется, подобные случаи стали массовыми в последние дни.

Инцидент с «меблировкой» парковки наглядно демонстрирует, как зимняя погода обостряет проблему дефицита мест для стоянки и порождает спонтанные, а порой и курьезные, формы самообороны среди горожан.