В Москве ввели штрафы за выгул собак на детских площадках

В столице вступили в силу обновленные правила выгула собак, предусматривающие серьезные штрафы за нарушения. Закон, подписанный мэром Москвы Сергеем Собяниным 2 октября, четко определяет территории, где появление с питомцем теперь категорически запрещено. Об этом сообщил Александр Хаминский, юрист и руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области, пишет РИА Новости .

Согласно нововведениям, выгул собак на огороженной территории детских и спортивных площадок, а также вблизи школ и дошкольных учреждений признан административным правонарушением. За несоблюдение запрета физическим лицам грозит штраф до ₽3 тыс., а организациям — вплоть до ₽30 тыс.

Следить за исполнением закона будут участковые уполномоченные, сотрудники органов внутренних дел и представители городского комитета по ветеринарии. При этом власти дали возможность и обычным горожанам участвовать в контроле: зафиксировав нарушение на фото или видео, москвичи могут отправить материалы через приложение «Помощник Москвы» или портал «Наш город».

Юрист также прояснил ситуацию с обязательным использованием намордников. По его словам, непременное ношение этого аксессуара распространяется исключительно на представителей потенциально опасных пород. Для остальных собак намордник обязателен лишь в строго определенных местах — например, в лифтах, помещениях общего пользования многоквартирных домов, на рынках и в общественном транспорте. В парках и на обычных прогулочных зонах питомцы декоративных и неагрессивных пород могут находиться без намордника, однако требование держать их на поводке сохраняется в любом случае.

