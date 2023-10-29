В Москве за 8 месяцев увеличилось производство косметических средств

Как пишет ТАСС , ссылаясь на слова мэра столицы, местной косметической фабрике под названием «Свобода» уже 180 лет.

Сергей Собянин опубликовал на своей странице в социальных сетях новую запись, где рассказал о достижениях в производственной сфере Москвы, которая связана с косметическими средствами.

Как оказалось, за первые восемь месяцев 2023 года их производство возросло на целых семнадцать процентов. По словам мэра столицы, «это стало возможным в том числе благодаря поддержке города».

К слову, к так называемым «косметическим средствам» относятся не только непосредственно они, но также и мыло, моющие, чистящие, полирующие средства. Все это производится на косметических фабриках, коих в Москве насчитывается свыше тридцати. На них трудятся более 4 000 человек.