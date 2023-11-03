В Москве задержали блогера-миллионника Аяза Шабутдинова

Отмечается, что блогера подозревают в мошенничестве через продажи образовательных курсов. Инфлюенсер прилетел в Россию из-за границы. Он сразу поехал не домой, а в съемную квартиру. Именно там, уточняет источник, блогер был задержан сотрудниками ГУЭБиПК совместно с УФСБ по Москве.

На данный момент у Шабутдинова насчитывается 1,9 млн подписчиков в соцсети. Реклама с курсами регулярно попадается пользователям такой соцсети как «Вконтакте». 3 ноября Шабутдинов запланировал очередной старт своего курса.

Ранее бизнесмен из Свердловской подал в суд на блогера из-за 1,5 млн рублей. Мужчина несколько раз вкладывался в бизнесы Шабутдинова, а позже – решил инвестировать средства в один из его проектов в Екатеринбурге. СМИ сообщали, что бизнесмен перевел миллион рублей на счет жены местного предпринимателя. Итогом такой сделки должны были стать заработанные семь миллионов рублей, однако их мужчина так и не увидел.