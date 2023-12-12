В Москве задержали мать 19 детей, которая подозревается в торговле людьми

СК раскрыл преступную схему во время расследования дела Юлии Логиновой, матери 19 детей, пишет RT. Большинство несовершеннолетних не были родными женщине: они числились за ней как приемные, не исключают, что по поддельным документам.

Схема черного рынка торговли строилась на работе сомнительного благотворительного фонда. Так себя подавало учреждение, где содержали беременных женщин. Находили их разными путями, в том числе и набирая базу через таргетированную рекламу под видом горячей линии поддержки. Они предлагали помощь в справках и документах, обещали приписать патологии и тем самым легализовать аборт на поздних сроках.

Однако женщин убеждали рожать. Юлия Логинова и Наталья Патока, владелица женского приюта, забирали детей себе для торговли. Как минимум 13 детей подозреваемые отняли у биологических матерей.