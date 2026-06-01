В Москве задержали рецидивиста, избившего иностранца и отобравшего у него телефон и сумку

Инцидент произошел в парковой зоне. Сотрудники патрульно-постовой службы во время обхода заметили мужчину, который выбегал из парка с рюкзаком в руках, а за ним гнался другой гражданин с заметной травмой головы. Полицейские незамедлительно задержали убегавшего и доставили в отдел для разбирательства.

В ходе выяснения обстоятельств установлено, что задержанный подошел на улице к незнакомому 51-летнему иностранцу и попросил мобильный телефон для звонка. Спустя несколько минут владелец потребовал вернуть гаджет, однако злоумышленник ответил отказом и попытался скрыться. Потерпевший бросился за ним, но нападавший развернулся и принялся избивать преследователя. В завязавшейся потасовке он отобрал у иностранца еще и сумку с личными вещами. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».