В Москве задержали российского миллиардера по подозрению в убийстве 20-летней давности

В Москве правоохранительные органы задержали российского миллиардера Ибрагима Сулейманова по подозрению в организации убийства, сообщила «Лента.ру» со ссылкой на источник в силовых структурах.

Следствие располагает данными о причастности бизнесмена к совершению тяжкого преступления, которое было осуществлено более 20 лет.

По информации источников, Сулейманов длительное время подозревался в организации расправ над своими деловыми оппонентам, однако ранее у следствия не было достаточной доказательной базы для предъявления обвинений.

Ситуация изменилась в 2025 году, когда нашелся ключевой свидетель, который выразил готовность рассказать правду о преступлениях.

Отмечается, что Сулейманова подозревают в организации убийства бывшего руководителя Федеральной службы по финансовому оздоровлению (ФСФО) Георгия Таля, который ранее занимался вопросами банкротства предприятий, связанных с предпринимателем.

Стоит отметить, что задержанный уже имеет судимости за совершение мошеннических операций и отмывание денежных средств. Следственные органы намерены ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

