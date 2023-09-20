В Москве задержали участницу шоу «Новые пацанки» Милу Грац
Фото: [соцсети]
Участница реалити-шоу «Новые пацанки» на «Пятнице!» Мила Грац (настоящее имя Людмила Ушакова) задержана в Москве правоохранительными органами, сообщили в пресс-службе телеканала.
В сообщении говорится, что Мила Грац шантажировала съемочную команду и участниц проекта, вымогала деньги, угрожала физической расправой.
Девушка установила на шоу тюремные законы. Один из редакторов, попав под давление Милы, сообщал ей о предстоящих испытаниях. Впоследствии этот сотрудник был уволен.
«Пацанки – это реалити, в котором участвуют настоящие девушки. Многие из них судимы за ограбления, избиения, разбой. Каждый год, работая с ними, мы принимаем на себя подобные риски. В этом году мы столкнулись с критической ситуацией», – признается телеканал.