В Москве задержали участницу шоу «Новые пацанки» Милу Грац

«Пацанки – это реалити, в котором участвуют настоящие девушки. Многие из них судимы за ограбления, избиения, разбой. Каждый год, работая с ними, мы принимаем на себя подобные риски. В этом году мы столкнулись с критической ситуацией», – признается телеканал.