В Москве задержали вероятного поджигателя хостела с мигрантами под Тверью

В Москве задержали мужчину, который, как подозревают, устроил поджог хостела с иностранными гражданами в Тверской области. Об этом пишет VSE42.Ru со ссылкой на telegram-канале «Тверь. Происшествия».

Произошедшее попало на видео. На кадрах неизвестный мужчина разливает горючее из бутылки и поджигает. Мгновенно коридор здания охватывает огонь. При этом находящиеся рядом люди не остановили пиромана.

Как выяснилось позже, в здании располагается хостел, где проживали мигранты. Чудом никто не погиб. Самого подозреваемого схватили в Москве при попытке скрыться.

Сами иностранцы из хостела временно размещены в Доме культуры. Лишь некоторые из них обращались за медпомощью.

Как отмечает МК, силовикам мужчина заявил, что его «кинули» на деньги и он разозлился.

Ранее сообщалось, что под Тулой в пожаре погибли три ребенка.