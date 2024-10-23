В Москве задержали вероятного поджигателя хостела с мигрантами под Тверью
Фото: [Медиасток.рф]
В Москве задержали мужчину, который, как подозревают, устроил поджог хостела с иностранными гражданами в Тверской области. Об этом пишет VSE42.Ru со ссылкой на telegram-канале «Тверь. Происшествия».
Произошедшее попало на видео. На кадрах неизвестный мужчина разливает горючее из бутылки и поджигает. Мгновенно коридор здания охватывает огонь. При этом находящиеся рядом люди не остановили пиромана.
Как выяснилось позже, в здании располагается хостел, где проживали мигранты. Чудом никто не погиб. Самого подозреваемого схватили в Москве при попытке скрыться.
Сами иностранцы из хостела временно размещены в Доме культуры. Лишь некоторые из них обращались за медпомощью.
Как отмечает МК, силовикам мужчина заявил, что его «кинули» на деньги и он разозлился.
Ранее сообщалось, что под Тулой в пожаре погибли три ребенка.