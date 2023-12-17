В Москве задержан репер-мигрант, бахвалившийся избивать беременных русских женщин

По словам официального представителя МВД РФ Ирины Волк, задержанный молодой человек подозревается в возбуждении межнациональной ненависти в своих текстах, которые цитировал публично.

Ранее мигрант во время рэп-баттла заявил, что рад был бы избить беременную русскую девушку. Видео попало в сеть, после чего глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить в отношении приезжего из Средней Азии уголовное дело.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 282 УК РФ. Решается вопрос об избрании "рэпперу" меры пресечения», — пояснила Волк в аккаунте МВД в соцсетях.

На допросе в полиции задержанный признался, что действительно на рэп-баттле 26 ноября публично оскорбил русскую нацию, о чем якобы сильно сожалеет и извиняется за это.