Кабмин утвердил отсрочку налогов для бизнеса в приграничных районах

Власти Российской Федерации приняли решение о продлении на год отсрочки по налоговым и страховым выплатам для бизнеса, работающего в Курской области. Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил соответствующее постановление, о чем проинформировала пресс-служба правительства.

Согласно опубликованной информации, уплата налогов, авансовых платежей и страховых взносов, приходящихся на 2024 и 2025 годы, перенесена для указанных предприятий на 2026 год. Предусмотрена возможность последующей выплаты задолженности в рассрочку в течение последующего года, равными долями ежемесячно.

Данная мера поддержки адресована компаниям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в приграничных районах Курской области, а также в тех частях региона, где действует режим контртеррористической операции и где принято решение об эвакуации населения.

В правительстве уточнили, что теперь эта поддержка будет распространяться и на филиалы этих организаций, а также на компании и ИП, чья деятельность связана с аграрным сектором.

Ранее сообщалось, что профессор Сафонов предложил ввести НДФЛ для обеспеченных россиян-бездельников.