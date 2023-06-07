В Москве задержаны два мужчины, запускающие беспилотники

В столице России задержали двух 37-летних мужчин. Вопреки запретам граждане запускали БПЛА в городском парке, при себе у них были VR-очки. Об инциденте сообщает SHOT .

По данным источника, случай произошел в Битцевском парке Москвы. Правоохранители изъяли у нарушителей квадрокоптер с камерой и очки виртуальной реальности. Мужчин доставили в отдел полиции. Правозащитникам задержанные рассказали, что запускали коптер с целью развлечься. По данному делу проводится проверка.

3 мая глава Москвы Сергей Собянин сообщил о введении запрета на запуск БПЛА в столице. Такое решение было принято для того, чтобы не препятствовать работе полиции и других силовых структур. На данный момент в Москве исключение распространяется на дроны, которые используются по решению органов власти.