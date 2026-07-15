В Москве заметили прототип первого кроссовера Lada: что скрывается под камуфляжем
Quto: папарацци засняли в Москве прототип первого кроссовера Lada — Azimut
На московских улицах засняли предсерийный кроссовер Lada Azimut — первый в истории волжского автозавода автомобиль такого класса. Машина скрыта плотным камуфляжем, но узнаваемые черты и госномер с региональным кодом не оставляют сомнений. Запуск серийного производства намечен на третий квартал 2026 года, и сейчас тест-пилоты проводят дорожные испытания в разных регионах, передает Quto.
Моторная гамма Azimut включит два двигателя: объемом 1,6 литра мощностью 120 лошадиных сил и 1,8 литра на 135 сил, оба сочетаются с механической коробкой передач. Вседорожник получил около 800 оригинальных деталей, из которых 130, по данным производителя, напрямую влияют на качество восприятия внешнего вида. Среди оснащения заявлены абсолютно новые для Lada опции — панорамная крыша и подогрев передних боковых стекол.