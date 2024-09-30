В Москве зарегистрирован долгожитель, которому недавно исполнилось 108 лет

В конце августа мир потерял свою главную долгожительницу — 117-летнюю Мария Браньяс Морера. Теперь же титул старейшего живого человека на планете принадлежит 116-летней японке Томико Итоока, сообщил «Москвич Mag».

В Москве тем временем обновляются данные о жителях: по словам заместителя мэра Анастасии Раковой, старейшему москвичу недавно исполнилось 108 лет, хотя не уточняется, кто именно — мужчина или женщина.

В столице в целом проживает 1020 человек, отметивших свой столетний юбилей.

Статистика прошлого года свидетельствует о росте числа московских долгожителей: в 2023 году количество жителей старше 100 увеличилось на 150 по сравнению с 2022 годом, что превысило тысячу.

С началом сентября заметных изменений не произошло, что может свидетельствовать о замедлении этого роста.

Мэрия ожидает, что средняя продолжительность жизни москвичей превысит 80 лет в ближайшие годы.

В настоящее время Москва находится в тройке лидеров вместе с Дагестаном и Ингушетией, где проживает 413 тысяч человек старше 80 лет.

Ранее сообщалось, что депутат ГД Толмачев помог ветеранам из Луховиц съездить на турнир в Лазаревское.