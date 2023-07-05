В Москве завершится маршрут культурно-образовательного проекта «Поезд памяти»

Как сообщает издание «Утро.ру» , столица России станет финальной точкой общего проделанного пути. В рамках него более 200 ребят посетили места боевой славы времен ВОВ.

С участниками проекта в среду, 5 июля провел встречу Сергей Собянин. Она была организована в знаменитом Музее Победы, что находится на Поклонной горе. Проект имеет свои определенные цели, среди которых первостепенна возможность школьников побывать в местах боевой славы. К тому же, во время экскурсий можно завести новые знакомства и найти единомышленников.

В поездку отправились ребята из разных стран, включая Киргизию, Армению, Белоруссию и Россию. Благодаря этому им удастся посмотреть на жизнь с другой стороны, а также познакомиться с культурой и бытом других народов.

Сергей Собянин поблагодарил участников «за эту важную работу» и пожелал интересно провести время в столице России.