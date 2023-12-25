В Москве женщина перепугала сотрудников магазина будильником в форме взрывчатки

В Москве женщина унесла на утилизацию будильник в форме динамита и вызвала переполох у сотрудников магазина, рассказывает Baza.

Сотрудники «М.Видео» в торговом центре «Тройка» вскрыли коробку, куда посетители выбрасывают отработавшие свое электроприборы и обнаружили подозрительное устройство. Вызвали взрывотехников с собакой – оказалось, что это обычный будильник.

Позже полицейские разыскали женщину. Она рассказала, что будильник принадлежал дочери. Когда он перестал работать, она отнесла его в утиль.

По данным канала, женщина написала жалобу на полицейских. Она сообщила, что поначалу те угрожали повесить на нее все убытки магазина, который некоторое время не работал из-за проверки.