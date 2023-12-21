В Мособлдуме предложили ввести административную ответственность за незаконные граффити

В ходе 71-го заседания Московской областной думы рассмотрели закинициативу о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. Так, предлагается установить административную ответственность за самовольное нанесение надписей и графических изображений (граффити).

Примечательно, что ответственность предлагается установить именно за незаконные рисунки, это не затронет согласованный стрит-арт. Председатель Комитета Мособлдумы по вопросам строительства, архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Игорь Коханый отметил, что в настоящее время в федеральном Кодексе нет отдельной статьи по административной ответственности за несогласованные граффити.

Отмечается, что новая статья четко закрепит суть правонарушения — незаконное граффити, и наказанием будет либо штраф от 500 до 1000 рублей, либо обязательные работы на срок до сорока часов.