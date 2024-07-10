В Можайске до 2031 года отреставрируют Дом Хлебникова

С целью реконструкции Администрация муниципалитета заключила договор аренды, который будет действителен на протяжении 49 лет.

Один из пунктов договора гласит, что срок окончания работ по реконструкции и начало целевого использования объекта культурного наследия не может превышать 7 лет. Другими словами, в 2031 году историческая достопримечательность Можайска будет открыта для жителей и гостей округа. Зданию вернут его первоначальный облик.

Ценность Дома Хлебникова в том, что это единственная уцелевшая и сохранившая городская усадьба 20-го века. Статус объектов культурного наследия регионального значения бывшая усадьба с элементами стиля модерн получила в 2018 году по распоряжению Главного управления культурного наследия Московской области. Статус также был присвоен хозяйственному флигелю, который расположен на улице Красных партизан.

В дореволюционный период собственником усадьбы был купец Дисан Алексеевич Хлебников. Согласно легенде, в 1912 году в усадьбе гостил император Николай II и члены его семьи, которые находились в Можайске во время юбилейных торжеств на Бородинском поле.

После революции в разные исторические времена здание усадьбы выполняло различные роли: здесь размещался Можайский военкомат, уездный комитет ВКП(б), Райком ВЛКСМ, районное управление сельского хозяйства.