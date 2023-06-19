В Можайске наладили пошив знаменитых игрушек BudiBasa

Общество

Фото: [pxhere.com]

Компания «Можайская промышленная площадка» стала единственным в России налаженным производством известных игрушек BudiBasa.

Компания работает уже более 8 лет. В самом начале штат состоял из всего лишь 5 человек. Они занимались перепаковкой китайских игрушек и пошивом дизайнерской одежды. Но в 2019 был налажен полноценный производственный цикл и началось создание оригинальных игрушечных котов, зайцев и собак, полюбившихся покупателю.  

Сейчас промышленная площадка продолжает развиваться и обзаводиться нужным оборудованием. Недавно компанией была приобретена промышленная вышивальная машина.  

На данный момент BudiBasa продает более полутора тысяч изделий из сорока коллекций.

Можайск