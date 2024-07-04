В Можайске определили лучшее нештатное формирование по гражданской обороне

В Можайском городском округе завершился муниципальный этап соревнований на лучшее нештатное формирование по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне. 29 августа состоится областной этап, на котором Можайск представит команда сотрудников администрации округа.

В Московской области подобные соревнования проходят ежегодно. Они позволяют проверить готовность нештатных формирований своевременно обеспечивать выполнение мероприятий по гражданской обороне в мирное и военное время. Подобная форма тренировок считается одной из наиболее эффективных. Цель мероприятия — поддерживать готовность нештатных формирований по гражданской обороне в постоянной активности.

«Важность таких событий достаточно велика. Данное мероприятие помогает участникам повысить профессионализм и отточить практические навыки», — уверен начальник отдела по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и антитеррористической деятельности администрации Можайского округа Алексей Солдатенков.

В соревнованиях санитарных постов организаций Можайского городского округа участвовали три команды из разных организаций. По итогу состязаний первое место одержала команда сотрудников администрации Можайского округа. Серебряными призерами стали представители Центральной районной больницы города Можайска. Почетное третье место заняли студенты «Можайский техникум».

Жюри оценивали не только оперативность выполнения заданий, но и их технику. Участникам предстояло:

• правильно оснастить и укомплектовать свою санитарную сумку;

• правильно надевать противогаз на себя и пострадавшего;

• оказать медицинскую помощь.

По легенде соревнований у потерпевшего диагностировали термический ожог II степени правой руки и кровоточащую рану в области лба. Ему провели сердечно-легочную реанимацию и обработали раны.

Тематические соревнования позволяют оценить, как формируются и усваиваются сотрудниками полученные знания. Мероприятия ориентированы на стимуляцию профессиональной деятельности должностных лиц органов управления и сил гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также всех профильных организаций.