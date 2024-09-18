В Можайске поздравили ветеранов строительства Байкало-Амурской магистрали

Мероприятие организовали Совет ветеранов муниципалитета, Фонд поддержки ветеранов комсомола Подмосковья и Администрация Можайского городского округа. В Можайский культурно-досуговый центр были приглашены более 40 ветеранов-строителей БАМа. Поздравить ветеранов прибыли представители Совета ветеранов Можайского городского округа и других общественных организаций.

Многие ветераны проживают в доме №3, расположенный по улице Дмитрия Пожарского. У дома особенная история. Это единственный жилой объект в Подмосковье, который возвели строители БАМа. Работы длились полгода. В 1991 году объект был сдан в эксплуатацию. Многие сотрудники БАМа стали собственниками квартир, куда переехали со своими семьями из разных городов и регионов.

И.о. заместителя главы Денис Потылицын зачитал ветеранам-строителям БАМа поздравительный адрес от главы Можайского городского округа Дениса Мордвинцева и председателя Совета депутатов округа Лидии Афанасьевой.

Фото: [ пресс-служба администрации Можайского г.о. ]

«Всем присутствующим пожелали крепкого здоровья, добра и мирного неба. Особо было отмечено, что ветераны-бамовцы принадлежат к тому сильному духом поколению, которое и сегодня вдохновляет нашу молодежь на новые созидательные подвиги», — сообщили в Администрации муниципалитета.

Ветеранов-героев поздравили депутат Мособлдумы Татьяна Сердюкова, депутат Совета депутатов Можайского городского округа Василий Овчинников, председатель Совета ветеранов округа Нина Истратова, председатель Можайского отделения Фонда поддержки ветеранов комсомола Подмосковья Виктор Антонов. Благодарственными письмами главы и председателя Совета депутатов Можайского городского округа, а также грамотами и Благодарственными письмами Президента Фонда поддержки ветеранов комсомола Подмосковья наградили участников строительства БАМа.

Для ветеранов подготовили много сюрпризов: букеты цветов, подарки, книги «Можайск-священный город русских». Хорошее настроение виновникам торжества обеспечили детские вокальные и танцевальные коллективы Можайского культурно-досугового центра. На сцене также представили номера ансамбль «Веселые девчата» хора ветеранов «Душа поет» и вокалист Владимир Римский, который также обратился с приветственным словом.

Бамовцы поделились воспоминаниями, как проходила «стройка века», как адаптировались к жизни в таежных поселках. Несмотря на тяжелую работу и особенные климатические особенности Восточной Сибири, жизнь «кипела»: работники дружили, влюбляюсь, женились.

«Я приехал на БАМ в 1977 году, сразу после демобилизации из армии. Трудился бульдозеристом на станции Дипкун 13 лет. Там же познакомился с будущей женой Верой Николаевной. Сыграли молодежную свадьбу, в поселке Дипкун у нас родились две любимые дочки. Честное слово, - когда узнал о возрождении строительства БАМа, - хотел вернуться и еще поработать там, где прошла наша молодость, но помешали семейные обстоятельства. Но то, что Байкало-Амурская магистраль вновь строится и расширяется, — для всех ветеранов-бамовцев великая радость!» — рассказал ветеран БАМа Иван Кара.

Ветераны не скрывают своей радости от того, что реализованный ими проект продолжает развиваться. Так, в рамках «БАМ-2» пройдет модернизация объекта.