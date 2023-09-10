В Можайске в выборах принял участие ветеран Великой Отечественной войны

Татьяне Федоровне уже 98 лет, но она до сих пор не пропускает такое важное для региона событие, как выборы губернатора. Как отмечает сама пенсионерка, правильное решение граждан поможет построить в Подмосковье светлое будущее.

«Мы с моей подругой тружеником тыла Маргаритой Платоновой специально решили прийти на выборы в воскресенье, чтобы голосование в полной мере было праздником», - отметила Татьяна Федоровна. «Настроение у нас отличное! Я призываю всех последовать нашему примеру и принять участие в голосовании. Я - за светлое будущее!», - отметила Калашникова.

В годы войны Татьяна Федоровна помогала создавать оборонительную линию Можайска, принимала участие в отправлении поездов с солдатами на фронт, принимала раненых. Калашникова осталась в городе во время оккупации и пережила все тяготы и лишения того времени. Пенсионерка имеет награду «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны».

Несмотря на возраст Татьяна Калашникова продолжает вести активный образ жизни. Она даже попала в Книгу рекордов России, как самый возрастной житель страны удостоенный знака отличия ГТО.