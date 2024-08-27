В Можайском городском округе отметили 428-й день рождения села Поречье

На площади перед Домом культуры развернули парк развлечений. Для горожан провели различные конкурсы. Гости мероприятия кружились в танцах. Для создания памятных фото обустроили оригинальные и красочные фотозоны.

Преподаватель художественного отделения ДШИ р.п.Уваровка Елена Гордейчук провела для юных пореченцев мастер-класс по изобразительному искусству «Мир глазами детей!». Творческую изобретательность легко можно было проявить во время мастер-класса по декоративно-прикладному искусству «Радужная фантазия». Авторские работы ребята забирали домой, чтобы внести изменения в интерьере родного дома или подарить на память близким.

Фото: [ пресс-служба администрации Можайского г.о. ]

Заведующий Порецким территориальным отделом администрации Можайского городского округа Зарина Турдыева от главы Можайского городского округа Дениса Мордвинцева и от себя лично поздравила жителей села с праздником. Гостями мероприятия стали депутаты Совета депутатов Можайского г.о. Елена Прокутина и Александр Князев.

Жителям, которые активно участвуют в развитии села, глава муниципалитета Денис Мордвинцев и председатель Совета депутатов Можайского г.о. Лидия Афанасьева передали благодарственные письма и памятные подарки. Валентине Афониной, Александру Лучину и Елене Чернега выразили благодарность за участие в организации гуманитарной помощи участникам спецоперации.

Настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы иерей Георгий поздравил односельчан с праздником. Многие жители Поречья — прихожане древней церкви, расположенной в округе.

Фото: [ пресс-служба администрации Можайского г.о. ]

Гости мероприятия были благодарны творческим коллективам за поздравительные выступления. Вокальные коллективы «Домисолька», «Звездный старт», «Любава» и солисты Виталий Новиков, Анжелика Соколова, София Ворошилова заряжали особенной энергетикой. Хореографические коллективы «Грильяж» и «Палитра» под руководством Оксаны Матюшиной представили красивые номера. Ветеранская группа «Беседы», самой старшей участнице которой 84 года, также подготовили номер. Зрительские овации не стихали.

«Наши жители, по многочисленным отзывам, остались очень довольны организацией праздника, а это самое главное. Особенной благодарности заслуживает дружный коллектив нашего Дома культуры. Они напекли огромное количество пирогов, булочек и прочих «вкусняшек», и потчевали ими бесплатно весь честной народ! А людей собралось немало, ведь на праздник приехали жители из очень многих ближних и дальних деревень», — сказал заведующий Порецким территориальным отделом Зарина Турдыева.

История села связана с именами великих людей: царским посланцем Михаилом Ивановым сыном Протопопова, боярином Прозоровским, графом Разумовским, семьей Уваровых. Можайцы до сих пор чтят память графа Уварова и его супруги, которые внесли неоценимый вклад в развитие.