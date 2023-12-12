В Можайском городском округе прошел фестиваль-конкурс «Во славу Отечества»

Уже в одиннадцатый раз в Можайском городском округе состоялся Открытый Межзональный Фестиваль-конкурс «Во славу Отечества». Он проходил в местном культурно-досуговом центре.

Большой фестиваль искусств собрал воспитанников и педагогов творческих учебных заведений не только из Можайского городского округа, но также из Рузы и Наро-Фоминска. Юные артисты выступали с песнями, танцами, играли на музыкальных инструментах. Кроме того, была организована выставка-конкурс работ учеников художественных школ. Работы победителей транслировались на экране.

Гостей приветствовала начальник Управления образования и отраслей социальной сферы администрации Можайского городского округа Светлана Катальникова. Фестиваль стал настоящим праздником творчества и любви к Родине, и теперь жители Можайского снова ждут его в стенах КДЦ.