В Можайском городском округе волонтеры посетили приют для животных

Неравнодушные гости приехали, несмотря на плохую погоду. Привезли гостинцы, вывели питомцев погулять и пообщаться. Пожалуй, главным подарком для собак стала проявленная к ним забота. Они ответили искренней преданностью своим друзьям.

В приюте, в свою очередь, к приезду гостей тоже приготовились. Организовали выставку собак, лотерею с призами, ярмарку брендированных изделий. Желающие могли сделать аквагрим. Был и концерт с номерами от творческих коллективов. Кроме того, работала полевая кухня.

Приют в Можайском городском округа работает уже 13 лет, сейчас здесь содержится более 250 собак. Животным ежедневно нужен уход и, конечно, любовь и внимание. Галина, хозяйка приюта, постоянно готова прийти на помощь собакам. Например, уже третий год подряд она выхаживает трех животных-инвалидов и ждет, когда они найдут любящих хозяев.

Желающие навестить приют в Можайском городском округе, чтобы, например, погулять с собаками, могут связаться с Галиной по телефону: 8(903) 546-74-09. Кроме того, для подопечных приюта постоянно собирают корм. Сбор ведет Можайский молодежный центр. Гостинцы можно передавать по адресу: ул. Московская, д.9, кабинет 12.