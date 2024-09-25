В Можайском округе долгожительница отпраздновала 101-ый День рождения

Труженик тыла Анна Георгиевна с особым мужеством преодолевала разные этапы своей жизни. Она родилась в 1923 году в селе Покров Александровского района Владимирской области. В семье портного и колхозницы было восемь детей. Незадолго до войны Анна вышла замуж за заведующего мастерской по ремонту сельхозтехники Алексея Евдокимова, работающего в колхозе. Материальных проблем семья не испытывала до начала Великой Отечественной войны.

На территории региона, где проживала Анна Георгиевна, не велись активные боевые действия. Однако война изменила жизнь всех граждан. Алексей Евдокимов ушел добровольцем в первые дни войны. Весной 43-го призвали 42-летнего отца семейства Георгия Федоровича. Женщинам приходилось выполнять более тяжелую работу в колхозах и предприятиях, а также иначе распределять домашние обязанности.

Фото: [ Пресс-служба администрации Можайского городского округа ]

«Один из трактористов, уходивших на фронт, посадил меня за руль, показал, как что включается и с улыбкой сказал мне: «Не бойся, Анюта, машина хорошая, сама и вспашет, и засеет! А ты только работай круглосуточно и жди нас с фронта с победой!», — поделилась воспоминаниями Анна Георгиевна.

На тот момент Анне Георгиевне было 20 лет. Девушка работала в колхозе практически круглосуточно. Ее браться и сестры не голодали, но и не ели досыта. Однако меньше всего люди думали о себе. Встречая эшелоны с блокадниками, семья отдавала все, что у них было. Трудиться приходилось недалеко от районного центра Александров, который часто подвергался авианалетам. Рабочие знали, что победа непременно настанет, поэтому не падали духом.

Отец Анны вернулся домой в 1945 году. Его наградили медалью «За Отвагу». Мужчина пережил ранение. Более трагично сложилась судьба супруга Анны Алексея Ивановича. Немцы взяли его в плен практически в самом начале его появления на фронте. Домой он смог вернуться только в 1947 году. Позади остались мучительные дни в плену и строгие проверки со стороны советской власти. Мужчина рано ушел из жизни. Детей у супругов не было.

В послевоенные годы Анна продолжала работать на тракторе. Ее имя часто появлялось на страницах местных газет. Общий стаж — 30 лет, в частности восемь лет в колхозной тракторной бригаде. Ветеран награждена множеством трудовых отличий, в числе которых медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г. г.».

В поселок Спутник под Можайском Анна Георгиевна переехала семь лет назад. Здесь проживают ее родственники.

Фото: [ Пресс-служба администрации Можайского городского округа ]

«Здесь мне очень понравилось. К нам в деревню Бакино, где я жила прежде, только раз в неделю приезжала автолавка, привозила черствый хлеб. А здесь я могу хоть каждый день ходить в магазин, все близко, удобно. И природа очень красивая. К тому же у меня хорошая пенсия, живи себе и радуйся!» — рассказала ветеран.

Анна Георгиевна не скрывает секрет своего долголетия.